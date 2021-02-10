Konya Şeker Seydibey Tesislerini kurdu hem üretici kazandı hem de ülke kazandı

Konya Şeker tarafından 2009 yılında Seydişehir ile Beyşehir ilçelerinin orta noktasına yapılan ve Türkiye’nin çift üretim hattı ile dondurulmuş parmak patateste en büyük kapasitesine sahip olma unvanını elinde bulunduran ve kampüs içinde ülkenin tek Patates Nişastası Fabrikası da yer alan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri, üreticilerden aldığı patatesleri işleyerek hem üreticilere hem de ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle mart ayından beri başta hizmet sektörü ve turizm sektörü olmak üzere birçok sektörün kapalı olmasına rağmen piyasadaki durgunluğu üreticisine yansıtmayan ve ürün alımlarını sürdüren Konya Şeker’in bu yıl içerisinde üreticilerden aldıkları patates bedellerini üreticiye ödemesi üreticilere rahat bir nefes aldırdı.



“Konya Şeker Ortadoğu Ve Türkiye’nin ilk ve tek patates nişastası tesislerini kurdu”

Bir önceki yıl patates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ülkenin pek çok yerinde üreticilerin patates ekimine yönelmesi, buna karşılık pandemi sürecinde hizmet sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle tüketimde daralmanın da etkisiyle hasat ile birlikte 95 kuruşlar civarından piyasaya çıkan patates fiyatları hızla düşmüş, 6065 kuruşlar civarında alıcı bulamayan üretici fiyatları 50 kuruşlar seviyesine gerilemiş, çok sayıda firmanın patates fiyatlarındaki düşüş üzerine sözleşmeli ekim yaptırdıkları patatesi almadıklarına ve piyasadan ucuz patates temin ettiklerine dair iddialar gündeme gelmişti. Konya Şeker, hem patates üreticisini avanslarla desteklemeye devam etti hem de alımını gerçekleştirdiği patates için sözleşme şartlarını eksiksiz yerine getirdi. Türkiye’de üretimi yapılan dondurulmuş parmak patates, soğan halkası ve kroket gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren Seydibey Entegre Tesislerini 2009 yılında üretime başlatan Konya Şeker, 2014 yılında da ülkenin ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşıladığı patates nişastasında ithalatı sıfırlayıp ithalata giden dövizin bölge üreticisinin geliri olması için Patates Nişastası Fabrikası yatırımını da tamamlamıştı. Bu iki yatırımın devreye girmesiyle 2008 yılında 222.075 ton patates üretimi gerçekleştirilen Konya’da patates üretimi 2019 yılında 611 bin tona ulaşmıştı. Doku Kültürü Laboratuvarını da kurarak sıfır jenerasyon patates tohumluğu üretimine başlayan Konya Şeker, üreticilerine dağıttığı sıfır jenerasyon ve hastalıklardan ari patates tohumluğu ile de dekara verimde Konya’nın büyük bir sıçrama yapmasına öncülük etmişti.



“Konya Şeker üreticisine neyi taahhüt ettiyse yerine getirdi”

Konya Şeker’in patates üreticisine gerçekleştirdiği ödemelerin tamamlanması üzerine bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Tarımsal üretimde sürdürülebilir üretimin en önemli koşullarından biri üreticinin kötü sürprizlerle karşılaşmamasıdır. Yani, aylarca emek sarf ederek ürettiği ürün üreticinin elinde kalır ya da üretici ürününü maliyetinin altında elinden çıkarmak zorunda kalırsa ürün arzında gelgitlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bir önceki sene patates azdı, fiyatlar zirve yapmıştı ve ülkemizin birçok yerinde üretici patates ekimine yöneldi. Ancak bu sene üretici pazarda beklediğini bulamadı. Sosyal medya ve haberlere de yansıdığı üzere 95 kuruştan piyasaya çıkan mahsul, 6065 kuruşa alıcı bulamadı. Üretici fiyatlarının 50 kuruşa kadar düştüğüne dair haberleri hepimiz okuduk. Üreticiye sözleşmeli ektirilen patatesin birçok firma tarafından tek taraflı bir kararla alınmadığına dair şikayetler, duyumlar bize kadar geldi. Konya Şeker üreticisine neyi taahhüt ettiyse yerine getirdi. Pandemi sürecinde fast foodların iş hacmi azalmasına, dolayısıyla dondurulmuş parmak patates tüketiminin düşmesine rağmen Seydibey Tesisi geniş üretim portföyü sayesinde mamul ürün pazarındaki daralmanın üretimi ve üreticiyi etkilemesine müsaade etmedi. Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Tesisinde ülkemizin tek Patates Nişastası üreten Nişasta Fabrikası da çalıştı ve tarımsal üretimin daralmasına müsaade etmedi. Dünyanın en büyük fast food zincirlerine dondurulmuş parmak patates ve patates kroketi, soğan halkası vermeye bu dönemde de devam eden Konya Şeker, iç pazardaki daralmayı ihracatla aşacak adımlar atarak sürecin tarımsal üretimi etkilememesini sağladı. Bu süreçler gelip geçer, bizim için önemli olan üretim alışkanlığının kaybolmaması ve üretimde sürekliliğin sağlanmasıdır. Önce dondurulmuş parmak patates üretimi yapacak tesisi tamamlandı. Bu tesisi üretimi tetikledi, sonrasında hem bölge üreticimizin daha çok patates üretmesini hem de ülkemizin ithalat için yabancı ülkelere döviz akıtmasının önüne geçmek için Türkiye’de üretimi yapılmayan patates nişastasını üretmek için Patates Nişastası Fabrikası kuruldu. Neticede, 2008 yılında sadece 222.075 Ton patates üretimi gerçekleştirilen Konya’da patates üretimi 2019 yılında 611 Bin tona ulaştı. Bu sene fiyatlar üreticinin beklentisinin altında oluşmasına rağmen Konya Şeker sözleşmedeki taahhüdünü eksiksiz yerine getirdi ve patatese ülkemiz üretici fiyatları ortalamasının üzerinde bir fiyat verdi. Desteğimi de sadece ürün fiyatlaması ile de sınırlı kalmadı. Konya Şeker’in pandemi önlemleri çerçevesinde hizmet sektöründeki durgunluğun patates üreticisini etkilememesi için pazardaki alternatif kanalları da değerlendirdiğini vurgulayan Başkan Konuk sözlerini şu şekilde tamamladı; “Ülkemizde dışa bağımlılığı bitirecek patates nişastası üretimi ile hem üreticinin elindeki ikinci sınıf ürünlerin de para etmesini sağladı, hem de patates nişastasında ithalatçı konumda olan ülkemizin söz konusu üründe ihracatçı olmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı yaptı. Bunun yanı sıra da McDonald’s gibi dünyaca ünlü firmalara donuk gıda tedarikini kesintisiz devam ettirerek tarladaki üretime teminat olmaya devam ederken sadece patateste değil, üreticimizin ürününü ve tarımsal üretimine de her alanda destek oldu” dedi.

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