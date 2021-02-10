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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Konya teşkilatlarında kongre heyecanı

İHA

AK Parti Konya teşkilatlarında kongre heyecanı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 7. Olağan Konya İl Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ülkeye ve millete hizmet için kurulan AK Parti’nin, kuruluşunun 20. iktidarının ise 19. yılında 7. Olağan Kongre süreçlerini gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “AK Parti’de kongreler bayram günleridir. Diğer siyasi parti kongrelerinin aksine AK Parti’de kongreler bir şenlik havasında geçer. Kongre dönemleri bir yenilenme ve tazelenme dönemleridir. Bizler de 7. Olağan Kongremizle birlikte bazı arkadaşlarımızla nöbetimize devam ederken, bazı arkadaşlarımız ise nöbetlerini devredecekler. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimiz vakti geldiğinde bayrağı bir sonraki arkadaşımıza daha güçlü bir şekilde devredeceğiz. Burada önemli olan görev yaptığımız süre zarfında, görevimiz her ne olursa olsun şehrimize, ülkemize partimize ve davamıza en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Partimizin Konya teşkilatların tüm kademelerinde bu güne kadar görev almış bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahirete göç edenlere ise Rabbimden rahmet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak kongremizi gerçekleştireceğiz”
İl Ana Kademe ve İl Gençlik Kolları Kongreleri hakkında bilgiler veren Başkan Angı, “12 Şubat Cuma günü Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 14.30’da 6. Olağan Konya İl Gençlik Kolları Kongremizi; 15 Şubat Pazartesi günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda saat 13.30’da ise 7. Olağan Konya İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimize kıymetli misafirlerimiz ile birlikte video konferans ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız da katılacaklardır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi salonların hınca hınç dolduğu coşkulu bir kongre yapmayı gönül isterdi fakat pandemi şartları bizleri önlemler almaya mecbur ediyor. Bizler de bu kapsamda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak kongremizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın Ak Parti’ye olan desteği çok daha güçlü bir şekilde devam edecek”
AK Parti’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Hasan Angı, “AK Parti ülkemizi, milletimizi her anlamda kalkındırmak için kurulmuş bir siyasi harekettir. AK Parti sadece ülkemiz için değil, İslam ümmeti, dünya mazlumları ve gönül coğrafyamız için de bir umuttur. Elhamdülillah şöyle geriye dönüp baktığımızda ülkemizin pek çok alanda büyük gelişme kaydettiğini, çözülemeyen ve kangren haline gelmiş sorunların çözüldüğü ve her anlamda büyük bir kalkınmanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Sadece ülke sınırları içinde değil dünya siyasetinde de etkin bir Türkiye var artık. Ancak bunlar elbette ki yeterli değildir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha çok çalışıp, gayret edip ter dökeceğiz. Konya çok şükür bu güne kadar her zaman davasının, liderinin, devletinin ve milletinin yanında yer aldı. İnşallah bundan sonra da Konya’nın AK Parti’ye olan desteği çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. 7. Olağan Kongre sürecimizin şehrimize, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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