4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edilen 2´si muvazzaf asker, 2´si ihraç edilen askeri personel, 14´ü askeri öğrencilikten ayrılan ve 1´i avukat olan toplam 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-10 11:45:57



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