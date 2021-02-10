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Konya Şeker, patates nişastası üreterek ithalatın yolunu kesti

DHA

Konya Şeker, patates nişastası üreterek ithalatın yolunu kesti


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) Konya´nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde 2009 yılında kurulan patates nişasta tesisi patates üreticilerinden aldığı patateslerle Türkiye'nin birçok noktasına patates nişastası gönderiyor. Konya´nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerine 2009 yılında kurulan bu tesislerde her yıl üreticilerden alınan patatesler burada işlenip Türkiye´nin birçok noktasına ihraç ediliyor. Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisi´nin tarımsal hammadde ihtiyacı için sözleşmeli patates ekimi yaptıran Konya Şeker´in bu sene üreticiden alımını gerçekleştirdiği patatesin karşılığında üreticilere ödemelerini yaptı. Bir önceki yıl patates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ülkemizin pek çok yerinde üreticilerin patates ekimine yönelmesi, hasat ile birlikte 95 kuruşlar civarından piyasaya çıkan patates fiyatları hızla düştü. 60-65 kuruş civarında alıcı bulamayan üretici fiyatları 50 kuruş seviyesine geriledi."KONYA ŞEKER, ÜRETİCİSİNE NE TAAHHÜT ETTİYSE YERİNE GETİRDİ"Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Tarımsal üretimde sürdürülebilir üretimin en önemli koşullarından biri üreticinin kötü sürprizlerle karşılaşmamasıdır. Yani, aylarca emek sarf ederek ürettiği ürün üreticinin elinde kalır ya da üretici ürününü maliyetinin altında elinden çıkarmak zorunda kalırsa ürün arzında gelgitlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bir önceki sene patates azdı, fiyatlar zirve yapmıştı ve ülkemizin birçok yerinde üretici patates ekimine yöneldi. Ancak bu sene üretici pazarda beklediğini bulamadı. Sosyal medya ve haberlere de yansıdığı üzere 95 kuruştan piyasaya çıkan mahsul, 60-65 kuruşa alıcı bulamadı. Üretici fiyatlarının 50 kuruşa kadar düştüğüne dair haberleri hepimiz okuduk. Üreticiye sözleşmeli ektirilen patatesin birçok firma tarafından tek taraflı bir kararla alınmadığına dair şikâyetler, duyumlar bize kadar geldi" diye konuştu.
Konya Şeker´in üreticisine neyi taahhüt ettiyse yerine getirdiğini belirten Konuk, "Pandemi sürecinde fast foodların iş hacmi azalmasına, dolayısıyla dondurulmuş parmak patates tüketiminin düşmesine rağmen Seydibey Tesisi geniş üretim portföyü sayesinde mamul ürün pazarındaki daralmanın üretimi ve üreticiyi etkilemesine müsaade etmedi. Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Tesisi´nde ülkemizin tek Patates Nişastası üreten Nişasta Fabrikası da çalıştı ve tarımsal üretimin daralmasına müsaade etmedi. Dünyanın en büyük fast food zincirlerine dondurulmuş parmak patates ve patates kroketi, soğan halkası vermeye bu dönemde de devam eden Konya Şeker, iç pazardaki daralmayı ihracatla aşacak adımlar atarak sürecin tarımsal üretimi etkilememesini sağladı. Bu süreçler gelip geçer, bizim için önemli olan üretim alışkanlığının kaybolmaması ve üretimde sürekliliğin sağlanmasıdır. Önce dondurulmuş parmak patates üretimi yapacak tesisi tamamlandı. Bu tesisi üretimi tetikledi, sonrasında hem bölge üreticimizin daha çok patates üretmesini hem de ülkemizin ithalat için yabancı ülkelere döviz akıtmasının önüne geçmek için Türkiye´de üretimi yapılmayan patates nişastasını üretmek için Patates Nişastası Fabrikası kuruldu. Neticede, 2008 yılında sadece 222 bin 75 ton patates üretimi gerçekleştirilen Konya´da patates üretimi 2019 yılında 611 bin tona ulaştı. Bu sene fiyatlar üreticinin beklentisinin altında oluşmasına rağmen Konya Şeker sözleşmedeki taahhüdünü eksiksiz yerine getirdi ve patatese ülkemiz üretici fiyatları ortalamasının üzerinde bir fiyat verdi" dedi.
Konuk,  patates nişastası üretiminin dışa bağımlığı önlediğini ifade ederek, "Hem üreticinin elindeki ikinci sınıf ürünlerin de para etmesini sağladı, hem de patates nişastasında ithalatçı konumda olan ülkemizin söz konusu üründe ihracatçı olmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı yaptı. Bunun yanı sıra da dünyaca ünlü firmalara donuk gıda tedarikini kesintisiz devam ettirerek tarladaki üretime teminat olmaya devam ederken sadece patateste değil, üreticimizin ürününü ve tarımsal üretimine de her alanda destek oldu." dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya
2021-02-10 12:48:42

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