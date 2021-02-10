Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)

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GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN PANİK ANI KAMERADA

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, dün 1'er dakika arayla meydana gelen depremlerdeki panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde güvenlik görevlisinin, sarsıntıyı hissettikten sonra hemen yerinden kalkıp, kapıya yöneldiği ardından telsizini alarak, dışarı çıktığı anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla MEMİŞ

2021-02-10 13:56:27



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