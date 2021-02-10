Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

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Salih BÜYÜKSAMANCI Adem YILDIZ / KONYA, (DHA) Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi.

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan Emre Kocadağ başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların otobobüsten inmesi

Kamp yapacağı otole girmesi

Detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI Adem YILDIZ

2021-02-10 17:48:30



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