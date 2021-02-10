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İlhan Palut: Konyaspor´u bulunduğu konumdan daha iyi yerlere taşıyacağız

DHA

İlhan Palut: Konyaspor´u bulunduğu konumdan daha iyi yerlere taşıyacağız


Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) - İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör İsmail Kartal ile yollarının ayırmasının yerine getirilen İlhan Palut, Konyaspor'u bulunduğu konumdan daha iyi bir yere taşıyacaklarını belirtti. 
Palut, yarın Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla ilgili de, ''Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" dedi.  
Yeşil-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. Konyaspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Konyaspor'un yıllardır Süper Lig'de önemli başarılar elde eden takım olduğunu ifade eden  Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi" diye konuştu.
Konyaspor'a gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını belirten Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek takımın motivasyonunu artırıp, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.
"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"KONYASPOR, KUPA KAZANMA HAZZINI YAŞAMIŞ BİR CAMİA"
Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğunu söyleyen teknik direktör Palut,'' Biz nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
İlhan Palut'un açıklaması 
İlhan Palut ve antrenmandan detay
 
 DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-02-10 21:14:59

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