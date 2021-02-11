Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti



Adem YILDIZ/ KONYA, (DHA)KONYA´nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üssü Mevlütlü Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 evin ağır, 30 evin de az hasarlı olduğu belirlendi.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde geçen salı günü AFAD verilerine göre saat 18.51´de 4.7, 18.52´de 4.0 ve 18.53´te ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Tuzlukçu ilçe merkezi, Koraşı, Tursunlu ve Pazaryeri mahallelerinde yapılan incelemede, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 30 evin de az hasarlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 ahırın da az hasarlı olduğu saptandı. DHA-Genel Türkiye-Konya Adem YILDIZ

2021-02-11 09:57:45



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