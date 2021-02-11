3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün cep telefonuyla ilgilendiği iddiası



Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, dün kavşakta TIR'a çarpan otomobildeki 3 Suriye uyruklunun yaşamını yitirdiği, 1'i çocuk 5 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yaralıların, kazada ölen Heysem Topalca'nın otomobili kullanırken, elindeki cep telefonuyla ilgilendiğini iddia ettiği öğrenildi. 3 kişinin cenazelerinin toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildiği belirtildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında KarapınarKonya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Heysem Topalca (54) yönetimindeki 68 KH 911 plakalı otomobil, önünde kavşaktan dönmek için yavaşlayan Mustafa Usta'nın (55) kullandığı 06 KH 8433 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan İbrahim El Muhammed ve Halit Bargut, Konya Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı da Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazesinin ise toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildiği belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Öte yandan yaralılarıni kazada yaşamını yitiren Heysem Topalca'nın aracı kullanırken, elindeki cep telefonuyla ilgilendiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mustafa Usta da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2021-02-11 13:18:49



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