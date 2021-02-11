Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen kanadı kırık martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü sularını Konya Ovası'na taşıyan Köprübaşı mevkiindeki BeyşehirSoğlaApa (BSA) kanalı üzerinde su yüzeyinde uçamayan bir martı bulunduğunu görenler, durumu itfaiyeye haber vererek kurtarılması için yardım istedi. İhbar üzerine kanal kenarına gelen itfaiye ekiplerinden bir görevli, kanalın içerisine girerek uçamayan martıyı sudan çıkarmayı başardı. Kanadının kırık olması dolayısıyla uçamadığı tespit edilen martı, itfaiye görevlisi tarafından tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi. Martının tedavisi ve rehabilitesi sonrasında tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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