İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar


İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maçı Ali Palabıyık ile yardımcıları Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yönetti.
İttifak Holding Konyaspor, geçen pazar günü Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. 
Beşiktaş geçen sezon son 16'da Erzurumspor'a elenerek kupaya veda etmişti. İttifak Holding Konyaspor'da 4'üncü turda Eyüpspor'a mağluP olup elendi. Bu sezon ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u, İttifak Holding Konyaspor da Gaziantepspor'u yenerek çeyrek finale yükseldi. 
CENK TOSUN İLK MAÇINA ÇIKTI
 Everton'dan kiralık olarak dönen ve yurt dışından geldiği için karantinada olan Cenk Tosun da 3 yıl sonra tekrar siyahbeyazlı formayı giyerek ilk 11'de yer aldı. 
Sakatlığı sona eren Gökhan Töre, cezası biten Mensah da yedek oyuncular listesinde yerini aldı. 
Beşiktaş'ta geçen pazar günü Konyaspor ile oynanan ilk 11'deki Ersin, Welinton, Josef,  Ghezzal, Ljajic, Larin ve Abuobakar bu maçta ilk 11'de yer almadı.
Konyaspor'da da ise geçen pazar günü oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alan Jevtovic, Miya ve Kravets yer almadı. 
İLHAN PALUT İLK MAÇINA ÇIKIYOR 
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra yerine getirilen ve yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşan İlhan Palut, ilk kez takımın başında maça çıkacak. 
 Beşiktaş ile 4 yıl sonra yeniden kupa maçında karşılaşan Konyaspor, 2017-2018 TFF Süper Kupa maçında rakibi Beşiktaş'ı, 2-1 mağlup edip kupayı müzesine götürmüştü.   
Yeşil-beyazlı ekip, bugün  Beşiktaş ile daha önce Süper Lig ve kupa maçlarının ardından 48'inci randevusuna çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-02-11 20:55:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Selçuk SOBE'de
YEREL HABERLER Bakan Selçuk SOBE'de
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde ...
Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç için hava ambulansı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç için hava ...
Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi
YEREL HABERLER Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, ...
Konya’da şehit annesinin koyunları çalındı
YEREL HABERLER Konya’da şehit annesinin koyunları çalındı
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne: İsteselerdi maaşımı verirdim
YEREL HABERLER Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne: ...
Temizlik görevlisi bank altında bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi bank altında bulduğu para dolu ...
3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün cep telefonuyla ilgilendiği iddiası
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün cep telefonuyla ...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz” “Büyüyen Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları kız çocuklarımız” “Hunharca katledilen Özgecan Aslan’ı da rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Astronotlarımızın kadın ...
Filtre değiştirmek için geldikleri evden 2 bin euro ile 3 bin lira çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Filtre değiştirmek için geldikleri evden 2 bin euro ...
Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı
YEREL HABERLER Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı
Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti
YEREL HABERLER Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az ...
Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 tutuklama
YEREL HABERLER Buzdolabı tamircisinin 150 lira için öldürülmesinde 1 ...
Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Konya’da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İlhan Palut: Konyaspor´u bulunduğu konumdan daha iyi yerlere taşıyacağız
YEREL HABERLER İlhan Palut: Konyaspor´u bulunduğu konumdan daha iyi ...
Buzdolabı tamircisini aracında öldüren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Buzdolabı tamircisini aracında öldüren kişi ...
İlhan Palut: “En iyisini yapmaya çalışacağız” “Son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “En iyisini yapmaya çalışacağız” “Son ...
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Derebucak’ta eğitim kurumlarına “Okulum Temiz” belgesi
YEREL HABERLER Derebucak’ta eğitim kurumlarına “Okulum Temiz” ...
Konya’da özel yapım kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da özel yapım kağıtlara emdirilmiş bonzai ele ...
Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü
YEREL HABERLER Tarım arazilerine zarar veren domuzlar öldürüldü