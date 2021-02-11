İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar



İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maçı Ali Palabıyık ile yardımcıları Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yönetti.

İttifak Holding Konyaspor, geçen pazar günü Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş geçen sezon son 16'da Erzurumspor'a elenerek kupaya veda etmişti. İttifak Holding Konyaspor'da 4'üncü turda Eyüpspor'a mağluP olup elendi. Bu sezon ise Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u, İttifak Holding Konyaspor da Gaziantepspor'u yenerek çeyrek finale yükseldi.

CENK TOSUN İLK MAÇINA ÇIKTI

Everton'dan kiralık olarak dönen ve yurt dışından geldiği için karantinada olan Cenk Tosun da 3 yıl sonra tekrar siyahbeyazlı formayı giyerek ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı sona eren Gökhan Töre, cezası biten Mensah da yedek oyuncular listesinde yerini aldı.

Beşiktaş'ta geçen pazar günü Konyaspor ile oynanan ilk 11'deki Ersin, Welinton, Josef, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Abuobakar bu maçta ilk 11'de yer almadı.

Konyaspor'da da ise geçen pazar günü oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alan Jevtovic, Miya ve Kravets yer almadı.

İLHAN PALUT İLK MAÇINA ÇIKIYOR

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra yerine getirilen ve yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşan İlhan Palut, ilk kez takımın başında maça çıkacak.

Beşiktaş ile 4 yıl sonra yeniden kupa maçında karşılaşan Konyaspor, 2017-2018 TFF Süper Kupa maçında rakibi Beşiktaş'ı, 2-1 mağlup edip kupayı müzesine götürmüştü.

Yeşil-beyazlı ekip, bugün Beşiktaş ile daha önce Süper Lig ve kupa maçlarının ardından 48'inci randevusuna çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2021-02-11 20:55:45



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