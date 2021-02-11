Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11’lk beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Oğuzhan’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero’nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

13. dakikada Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk’e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 01

18. dakikada Konyaspor’un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 11

33. dakikada Oğuzhan’ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Konyaspor: Eray x, Skubic xx, Abdülkerim xxx, Ahmet Çalık xx, Guilherme xx, Musa xx, Amirxx, Shengelia xx, Milosevic xx, Sekidika x, Cikalleshi xx

Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Barış, Diomande, Rahmanovic, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx, Montero xx (Welinton dk. 25 xx), Vida xx, N’Sakala xx, Necip xx, Atiba xx, Hasic x, Oğuzhan xxx, N’Koudou xx, Cenk xx

Yedekler: Ersin, Josef, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Ljajic, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Oğuzhan (dk. 13) (Beşiktaş), Abdülkerim (dk. 18) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Shengelia (Konyaspor)

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