Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Normal süresi 11 sonuçlanan karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılara giden maçta Beşiktaş, rakibini 43 mağlup ederek eledi ve yarı finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Cenk'in pasında Rosier’in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

57. dakikada Rosier’in sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte N’Koudou kale önüne çevirdi. Cenk’in kafa vuruşuyla gönderdiği topu kaleci Eray parmaklarının ucuyla çeldi.

72. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan N’Koudou sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Oğuzhan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Atiba kafayı vurdu. Yerden seken top üstten auta gitti.

80. dakikada Larin sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Eray gole izin vermedi.

100. dakikada Rosier’in içeriye çevirdiği topa Ghezzal kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Eray’da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Abdülkerim xx, Ahmet Çalık xx, Guilherme xx, Musa xx (Oğuz Kağan dk. 78 xx), Amir xx (Diomande dk. 46 xxx), Shengelia xx (Miya dk. 61 xx), Milosevic xx (Rahmanovic dk. 78 xx), Sekidika x (Bütüçi dk. 91 x), Cikalleshi xx (Kravets dk. 65 xx)

Yedekler: Erten, Adil, Barış, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx, Montero xx (Welinton dk. 25 xx), Vida xx, N’Sakala xx, Necip xx, Atiba xx (Mensah dk. 106 xx), Hasic x (Larin dk. 65 xx), Oğuzhan xx (Josef dk. 83 xx), N’Koudou xx (Ghezzal dk. 83 xx), Cenk x (Aboubakar dk. 65 x)

Yedekler: Ersin, Ljajic, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Oğuzhan (dk. 13) (Beşiktaş), Abdülkerim (dk. 18) (Konyaspor)

Penaltı atanlar: Ghezzal, Necip, Rosier (Beşiktaş), Guilherme, Miya (Konyaspor)

Penaltı kaçıranlar: Kravets, Skubic, Abdülkerim (Konyaspor), Mensah (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Montero, Necip (Beşiktaş), Cikalleshi, Shengelia, Ahmet Çalık (Konyaspor)

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