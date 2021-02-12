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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından


İsmail AKKAYA / KONYA (DHA) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla toplamda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısına kaldı. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çeyrek finale yakışan bir maç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "120 dakikalık, çeyrek finale yakışacak zorlu bir mücadele oldu. İki taraf oyuncularını da tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler, çok koştular. Böyle bir maç trafiğinde, bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir trafikte yine sahadaki bütün oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Tamamen 120 dakikalık bölümde bizim kontrolümüzde geçen birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu bizim için. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çünkü çok net pozisyonlar vardı. Ama bazen sonuçlandıramıyorsunuz. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık.''
"ŞANSSIZLIK VAR"
Takım üzerinde bir şansızlık olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, ''Bir şanssızlık var. Her oynadığımız maçta bir tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz ya inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Bunu bir an evvel sonlandırmamız lazım. Çünkü çok zor bir periyot bizi bekliyor. Ligin devamında 17 lig maçı var. 1 tane de kupa dersek, 18 maç oynayacağız. Nisan ayında, mayıs ayında, 1,5 ayda 15'e yakın maç var. Tekrar böyle bir periyot devam edecek o bölümde. İnşallah o bölüme sakatsız, tam kadro bir şekilde gireriz. Şu an da tek temennim bu'' diye konuştu.
ERSAN PARLATAN: İYİ BİR COŞKU VARDI 
İttifak Holding Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise yarı finale isimlerini yazdıramadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Parlatan, "Sonuçta 120 dakika takımımız adına gerçekten iyi bir mücadele, iyi bir coşku vardı. İlk hedefimiz de zaten bu iki gün içinde göreve başladığımızdan sonra bu coşkuyu yaratmak, bu mücadeleyi sahaya yansıtmaktı. Bunu da kısa zamanda başardığımıza inanıyoruz. En azından bugünkü 120 dakikada oyuncularımızı gerçekten kutlamak lazım. Ne varsa, ne yoksa bütün çabalarını sahaya yansıttılar. Hücumsal anlamda, pozitif futbol anlamında bazı eksikliklerimiz var. Bunu da gidereceğiz. Ama bu süreçle olacak bir şey. Bugünden yarına olmuyor. Çalışmak lazım. Buradaki eksiklikleri giderirsek, gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik. Sonuç itibarıyla 2 gün sonra Denizli maçımız var. Buradaki tek ve ilk hedefimiz 3 puanı alıp, galip gelmek. Artık takım galip gelmek istiyor. Bunu maç sonrası gözlerinde gördük" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergen Yalçın'ın açıklamaları
Ersan Parlatan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-02-12 00:30:23

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