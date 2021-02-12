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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”

İHA

Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında birçok gol pozisyonuna girdiklerini ama sonuçlandıramadıklarını belirterek, maçı daha erken bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor’u penaltılar sonucu eledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çeyrek finale yakışacak 120 dakikalık zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, “Her iki taraf oyuncularını da gösterdikleri performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir dönemde sahadaki bütün oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Ancak maçın 120 dakikası bizim kontrolümüzde geçti. Birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çünkü çok net pozisyonlar vardı. Ama bazen sonuçlandıramıyorsunuz, olmuyor. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık. Bir şanssızlık var. Her oynadığımız maçta bu tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz, ya da inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Bunu bir an önce sonlandırmamız lazım” dedi.

“Önümüzde yoğun maç trafiğinin olacağı bir dönem var”
Çok zor bir periyotun kendilerini beklediğini dile getiren Yalçın, “Ligin devamında 17 lig maçı var. Bir kupa maçımız var. Önümüzde yoğun maç trafiğinin olacağı bir dönem var. İnşallah o bölümde sakatlıksız ve tam kadro bir şekilde gideriz. Şu andaki tek temennim bu" diye konuştu.

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