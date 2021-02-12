Ersan Parlatan: “Gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Beşiktaş maçının ardından ilk hedeflerinin 3 puan almak olduğunu ve gerçekten iyi bir takım olabileceklerini bugün gösterdiklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'a penaltılarla 43 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



“Gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik”

Üzgün olduklarını ifade eden Ersan Parlatan, “Burada yarı finale ismimizi yazdırmak istiyorduk ama sonuçta 120 dakika takımımız adına iyi bir mücadele, iyi bir coşku vardı sahada. İlk hedefimiz de zaten bu iki gün içerisinde göreve başladıktan sonra bu coşkuyu oluşturmak, bu mücadeleyi sahaya yansıtmak, bunu da kısa zamanda başardığımıza inanıyoruz. En azından bugünkü 120 dakikada oyuncularımızı gerçekten kutlamak lazım. Ne varsa ne yoksa bütün çabalarını sahaya yansıttılar. Tabii ki şunu da biliyoruz ki hücumsal anlamda, pozitif futbol anlamında bazı eksiklerimiz var, bunu gidereceğiz. Bu da tabii süreçle olacak bir şey. Bugünden yarına olmuyor, sahada çalışmak lazım. Buradaki eksiklerimizi giderirsek gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik” dedi.



“İlk hedefimiz 3 puan almak”

İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Parlatan, “Yine kendi evimizde Denizli maçımız var, bu bizim için çok önemli. Buradaki tek ve ilk hedefimiz gerçekten 3 puanı alıp artık galip gelmek istiyor takım. Bunu maç sonrasında oyuncuların gözlerinde gördük. Gerçekten bu coşkuyu bu mücadeleyi sahaya yansıtıp Pazar günkü maçta Denizlispor’u yenip 3 puanı almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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