Konya’da silahla yaralama

Konya’da 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında çıkan kavga neticesi silahla yaralama olayı meydana geldi. Aşırı derecede alkollü olan ayaklarından yaralı A.T. (44) ve İ.D. (45) adlı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelişkili ifadeler veren iki kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemede kan izlerinin bir eğlence mekanının önünde olduğu belirlendi.



Eğlence mekanındakilere işlem yapıldı

Şüpheli kişi veya kişilerin eğlence mekanında olabileceği bilgisi üzerine, eğlence mekanı açılarak polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kısıtlamada mührü bozularak faaliyet gösteren eğlence mekanında bulunan toplam 31 kişiye pandemi kurallarını ihlalden, iş yeri sorumlusuna da mühür bozmaktan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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