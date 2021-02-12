Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de Meram’la”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de Meram’la”

İHA

Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de Meram’la”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Gönlümüz de desteğimiz de Meramla. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerel yönetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. Leyla Şahin Usta’nın ziyaretinde AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Seyit Mehmet Sümer ve Ali Deresoy, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin çalışmaları, hizmetleri ve projeleri hakkında Leyla Şahin Usta’ya detaylı bilgi verdi.

Başkan Kavuş’tan Leyla Şahin Usta’ya teşekkür
Hem Meram’da hem de Konya’da başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte siyaset ve bürokraside müthiş bir uyum yakalandığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, bu uyumun şehir adına güzel bir sinerji oluşturduğuna vurgu yaptı. Kendilerinin ilçenin gelişimi adına ortaya koydukları gayretlerinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere diğer tüm bakanlıkların verdikleri destekle Meram’ın hedeflerine koşar adım ilerlediğini belirtti. Özellikle son iki yılda Meram’ın kronik birçok sorununa ciddi anlamda neşter vurulduğunu da kaydeden Başkan Kavuş, “Çalışmalarımızda projelerimizde en büyük destekçilerimizden biri de başta siz olmak üzere tüm milletvekillerimiz olmuştur. Meram ve Meramlı hemşehrilerimiz için bizlere verdiğiniz destekten dolayı size şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gönlümüz de desteğimiz de ’da desteğimiz Meram’la”
Meram Belediyesinin hizmetlerini ve projelerini yakından takip ettiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, takdirle karşıladıkları bu hizmetleri belediyenin daha ileriye götürebilmesi adına bugüne kadar verdikleri desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi. Mustafa Kavuş’un uzun yıllar süren bir belediyecilik tecrübesine sahip olduğunu hatırlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu tecrübelerin Meram için güzel hizmetlere dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir diğer mutluluğumuz da bizim gibi Meramlı hemşehrilerimizin duyduğu güvenin haklılığını görmek oldu. Gönlümüz de desteğimiz de Meramla. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerel yönetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Konyamızın ve Meramımızın en güzel hizmetleri kazanabilmesi için genel merkezimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla belediyelerimizin ve başkanlarımızın yanındayız.”

Leyla Şahin Usta, Şükran Mahallesinde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta bu ziyaretin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekilerle birlikte Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde incelemek üzere Şükran Mahallesine geçti. Başkan Kavuş, Leyla Şahin Usta’ya projede gelinen nokta hakkında bilgi verdi. İhalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin tüm detaylarını anlatan Başkan Kavuş, “Şehrin en prestijli bölgelerinden biri olacak proje, çıkan teknik sorunlar nedeniyle uzun süre ayağa kalkmak için bekledi ama nihayetinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Meram ve Konya’ya verdiği desteğin ve önemin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bakanlığın ve Meram Belediyesinin ortak yürüttüğü ve 116 dükkan ve 182 işyeri inşaatı ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan bu projenin temeli için gün sayıyoruz. 3 etaptan oluşan çalışmaların diğer iki etabında da önemli mesafe kattetik, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 ...
Otomobilden içki satarken yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden içki satarken yakalandı
Konya’da silahla yaralama
YEREL HABERLER Konya’da silahla yaralama
Kulu OSB için alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kulu OSB için alt yapı çalışmaları başladı
Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde ...
Konya’da kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 22 kişiye işlem
YEREL HABERLER Konya’da kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 22 kişiye ...
Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın
Ersan Parlatan: “Gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Gerçekten iyi bir takım ...
Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 3-4 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 3-4 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
Bakan Selçuk SOBE'de
YEREL HABERLER Bakan Selçuk SOBE'de
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde ...
Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kanala düşen yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç için hava ambulansı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç için hava ...
Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi
YEREL HABERLER Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, ...