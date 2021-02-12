Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de Meram’la”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Gönlümüz de desteğimiz de Meramla. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerel yönetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. Leyla Şahin Usta’nın ziyaretinde AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Seyit Mehmet Sümer ve Ali Deresoy, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin çalışmaları, hizmetleri ve projeleri hakkında Leyla Şahin Usta’ya detaylı bilgi verdi.



Başkan Kavuş’tan Leyla Şahin Usta’ya teşekkür

Hem Meram’da hem de Konya’da başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte siyaset ve bürokraside müthiş bir uyum yakalandığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, bu uyumun şehir adına güzel bir sinerji oluşturduğuna vurgu yaptı. Kendilerinin ilçenin gelişimi adına ortaya koydukları gayretlerinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere diğer tüm bakanlıkların verdikleri destekle Meram’ın hedeflerine koşar adım ilerlediğini belirtti. Özellikle son iki yılda Meram’ın kronik birçok sorununa ciddi anlamda neşter vurulduğunu da kaydeden Başkan Kavuş, “Çalışmalarımızda projelerimizde en büyük destekçilerimizden biri de başta siz olmak üzere tüm milletvekillerimiz olmuştur. Meram ve Meramlı hemşehrilerimiz için bizlere verdiğiniz destekten dolayı size şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“Gönlümüz de desteğimiz de ’da desteğimiz Meram’la”

Meram Belediyesinin hizmetlerini ve projelerini yakından takip ettiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, takdirle karşıladıkları bu hizmetleri belediyenin daha ileriye götürebilmesi adına bugüne kadar verdikleri desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi. Mustafa Kavuş’un uzun yıllar süren bir belediyecilik tecrübesine sahip olduğunu hatırlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu tecrübelerin Meram için güzel hizmetlere dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir diğer mutluluğumuz da bizim gibi Meramlı hemşehrilerimizin duyduğu güvenin haklılığını görmek oldu. Gönlümüz de desteğimiz de Meramla. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerel yönetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Konyamızın ve Meramımızın en güzel hizmetleri kazanabilmesi için genel merkezimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla belediyelerimizin ve başkanlarımızın yanındayız.”



Leyla Şahin Usta, Şükran Mahallesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta bu ziyaretin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekilerle birlikte Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde incelemek üzere Şükran Mahallesine geçti. Başkan Kavuş, Leyla Şahin Usta’ya projede gelinen nokta hakkında bilgi verdi. İhalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin tüm detaylarını anlatan Başkan Kavuş, “Şehrin en prestijli bölgelerinden biri olacak proje, çıkan teknik sorunlar nedeniyle uzun süre ayağa kalkmak için bekledi ama nihayetinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Meram ve Konya’ya verdiği desteğin ve önemin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bakanlığın ve Meram Belediyesinin ortak yürüttüğü ve 116 dükkan ve 182 işyeri inşaatı ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan bu projenin temeli için gün sayıyoruz. 3 etaptan oluşan çalışmaların diğer iki etabında da önemli mesafe kattetik, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

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