Başkan Altay 12 ay işe bisiklette giden belediye çalışanlarıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü”nde işe 12 ay boyunca bisikletle giden belediye çalışanları ile buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2015 yılından beri kutlanan “Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü” dolayısıyla yazkış demeden işlerine bisikletle giden belediye çalışanları ile buluştu. Programın yapılacağı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ne bisikletle gelen Başkan Altay, Konya’da bisiklet kullanımıyla ilgili teknik altyapıyı çok iyi bir noktaya getirdiklerini ve bisiklet yollarının uzunluğunun 550 kilometreye ulaştığını söyledi. Başkan Altay, yeni yaptıkları planlamayla 87 kilometre daha yeni bisiklet yolu inşa edecekleri bilgisini paylaştı.



"İşe bisikletle gelen arkadaşlarımızın sayısının artmasını arzu ediyoruz"

Başkan Altay, “Özellikle çeperde olup da merkez ulaşımda sorun olan noktaları halletmeyi arzu ediyoruz. Böylece sizin gibi işe bisikletle gelen arkadaşlarımızın sayılarının artmasını arzu ediyoruz. Ayrıca en önemli sorunlardan birisi de bisiklet otoparkı meselesi. Tüm otoparklarımıza bisikletler için yerler hazırlıyoruz. Yine tam otomatik bir otoparkla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor.” dedi. Bisiklet yollarının ayrılmış park alanları olmadığını kaydeden Başkan Altay, “Buralar bisikletlerin kullanımı için güvenli alanlar. Şehrimizde yaşayan herkes bu yolları kullanıyor. Bu vesileyle tüm Konyalılardan da bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



"Trafik sorununu çözmenin tek yolu insanların mobil seyahat etmesi"

Büyükşehirlerde trafik sorununu çözmenin tek yolunun insanların mobil olarak seyahat etmelerini sağlamaktan geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu konuda da bisiklet bir numara. Dünyanın birçok şehri bu sorunu bu konuda yapılan yatırımlarla çözmüş. Konya, bu manada Türkiye’de çok önde bir şehir. Bugün sizin sayınız da bunu gösteriyor. Bu çevreci yaklaşımınızdan dolayı hepinize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bisiklet kullanmaya hem sağlığımız hem şehrimiz için devam edelim. Umarım sayılarınız artar. Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Gününüzü kutluyorum” dedi.

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