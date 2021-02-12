Çaldıkları motosikletleri satan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çaldıkları motosikletleri başka ilçelerde satan 2 hırsızlık şüphelisi, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ardından Seydişehir Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayına K.K. (19), Y.H. (18) ve F.K. (17) isimli şahısların karıştığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında şüphelilerin çaldıkları motosikletleri Ahırlı ilçesinde tanımadıkları kişilere sattıklarını itiraf etti. Satılan motosikletleri de bulmak için çalışma başlatan polis, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akkise Mahallesi'ne giderek araştırmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmada çalıntı motosikletleri O.K. (22) ve A.P. (21) isimli şahısların satın aldığı belirlendi. Çalıntı motosikletleri satın alan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere Seydişehir ilçesine getirildi. Polisteki ifadelerinin ardından çalıntı motosikletleri alan şahıslar serbest bırakıldı. Hırsızlık olayın karıştıkları öne sürülen K.K. (19), Y.H. (18) ve F.K.(17) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.K. mahkemece serbest bırakılırken K.K. (19) ve Y.H. (18) tutuklandı. Zanlılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

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