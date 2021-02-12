Şehit annesinin koyunlarını çaldığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehit annesine ait 7 koyun ve 1 kuzuyu çaldığı iddia edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın annesi Ayşe Uzan’a ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 7 adet koyun ve 1 kuzuyu alarak kaçtı. Sabah erken saatlerde koyunlarına yem vermek için ahıra giren Uzan, koyunlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede koyunlardan 3'ünü boş arazide buldu. Ayşe Uzan'ın komşularına ait güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi 1 kişinin koyunların arkasından elinde sopayla gittiğini ve ardından yanına gelen bir minibüsle hayvanları kaçırdıklarını belirledi. Olayın ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan 7 koyun ve 1 kuzu bulunamazken JASAT ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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