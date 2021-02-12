Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan Serkan İ., kardeşi Furkan İ ve arkadaşı Serdar G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-02-12 18:56:38



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