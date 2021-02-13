Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu

DHA

Şehit annesi, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile koyunlarına kavuştu


Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit annesi Ayşe Uzan'a, çalınan ve şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusu ile 6 koyunu jandarma tarafından bulunarak, teslim edildi. Uzan, "Dolaştın, geldin mi annem? Siz helalsiniz" diyerek, sarıldığı kuzusunu öptü. Eksik olan koyunun da yerini belirleyen ekipler, Uzan´a teslim edecek.
Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılının Haziran ayında, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine Ramazan'ın ismini verdi. Yazlık Mahallesi'ndeki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Uzan, çarşamba günü hayvanlara yemlerini ve sularını verip, evine döndü. Saat 03.00 sıralarında Ayşe Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve arkadaşı Serdal G., iple bağlı kapısını açıp, içeri girdi. Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun, şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sabah uyandığında ağıla gelen Uzan, hayvanlarının olmadığını fark edince yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, jandarmaya durumu bildirdi. 
Şehit annesi Uzan, çalınan kuzuya, acılarını dindirmek için şehit oğlu Ramazan'ın adını verdiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tespit etti. Serkan İ., kardeşi Furkan İ. ve cezaevinden arkadaşı Serdal G., Ereğli'de yakalandı. Koyunları taşıdıkları araç da Halkapınar ilçesinde ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KUZUSUNA SARILDI
Şehit oğlu Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzusunu ile 6 koyununu bulan jandarma ekipleri, dün akşam Ayşe Uzan´a teslim etti. Kuzusuna sarılan Uzan, "Dolaştın, geldin mi annem? Siz helalsiniz" diyerek öptü. Eksik olan koyunun da yerini belirleyen ekipler, Uzan´a teslim edeceklerini belirtti.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-02-13 09:57:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 ...
Şehit annesinin koyunlarını çaldığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Şehit annesinin koyunlarını çaldığı iddia edilen ...
AK Gençlik Konya’da kongre heyecanı
YEREL HABERLER AK Gençlik Konya’da kongre heyecanı
Çaldıkları motosikletleri satan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletleri satan 2 şüpheli tutuklandı
KAF Derneği Gönüllülerinden İdlip'e insani yardım tırı
YEREL HABERLER KAF Derneği Gönüllülerinden İdlip'e insani yardım ...
Kötü hava koşularına karşı hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Kötü hava koşularına karşı hazırlıklar tamam
Selçuklu’da masa tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Selçuklu’da masa tenisi turnuvasında ödüller ...
Konya’da çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 ...
Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında
YEREL HABERLER Üzerlerine traktör sürerek babayı yaralayıp, oğlunu ...
Başkan Pekyatırmacı: "Hatice Hatun Sosyal Tesisi" bölgeye değer katacak"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Hatice Hatun Sosyal Tesisi" ...
Başkan Altay 12 ay işe bisiklette giden belediye çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay 12 ay işe bisiklette giden belediye ...
Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de Meram’la”
YEREL HABERLER Leyla Şahin Usta: “Gönlümüz de desteğimiz de ...
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 ...
Otomobilden içki satarken yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden içki satarken yakalandı
Konya’da silahla yaralama
YEREL HABERLER Konya’da silahla yaralama
Kulu OSB için alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kulu OSB için alt yapı çalışmaları başladı
Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde ...
Konya’da kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 22 kişiye işlem
YEREL HABERLER Konya’da kısıtlamada eğlence mekanlarındaki 22 kişiye ...
Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki LPG'li otomobilde yangın
Ersan Parlatan: “Gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi bugün gösterdik”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Gerçekten iyi bir takım ...
Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi”
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 3-4 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 3-4 ...