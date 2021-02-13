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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JASAT ekipleri koyunları çalınan şehit annesini mutlu etti

İHA

JASAT ekipleri koyunları çalınan şehit annesini mutlu etti

Konya'nın Ereğli ilçesindeki şehit annesi Ayşe Uzan'a, hırsızlar tarafından çalınan kuzusu ve 6 koyunu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gece saatlerinde bulunarak teslim edildi. Eksik olan gebe koyunu da bulup Ayşe Uzan'a teslim eden jandarma ekipleri şehit annesini sevindirdi.
Olay, önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın annesi Ayşe Uzan’a ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 7 adet koyun ve 1 kuzuyu alarak kaçtı. Sabah erken saatlerde koyunlarına yem vermek için ahıra giren Uzan, koyunlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede koyunlardan 3'ünü boş arazide buldu. Ayşe Uzan'ın komşularına ait güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi 1 kişinin koyunların arkasından elinde sopayla gittiğini ve ardından yanına gelen bir minibüsle hayvanları kaçırdıklarını belirledi. Olayın ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler F.İ, kardeşi S.İ. ve arkadaşı S.G. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Şehit Ramazanımın ismini verdiğim kuzuyu da akşam kucağıma aldım kokladım”
Son gebe koyunun da bulunarak teslim edilen şehit annesi Ayşe Uzan, “Askerler olduktan sonra benim sırtım yere gelmez. Bütün komutanlar beni Bingöl’den Ankara’dan ve İstanbul’dan aradı. Gururlandım, kendim daha da yüceldim. Gece gündüz çalıştılar, uyumadılar benim mallarımı bulup getirdiler. Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Şehit Ramazanımın ismini verdiğim kuzuyu da akşam kucağıma aldım kokladım. Ben bu jandarmalara hakkımı ödeyebilir miyim bilmiyorum? Benim için seferber oldular. Gece 2 buçukta buraya gelerek koyunlarımı teslim ettiler. Soğukta oturdular, 2 gün uyumadılar benim için çalıştılar, rabbim onları evlatlarından güldürsün” dedi.
Eksik olan gebe koyunu da teslim alan şehit annesi Ayşe Uzan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, 'dualarım her zaman sizinle yavrularım' dedi.

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