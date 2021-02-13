Motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, Seydişehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Beyşehir’de bir evin önünden motosiklet çalan Hüseyin S., gittiği Seydişehir ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Hüseyin S., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.