Leyla Şahin Usta Başkan Kılca ile birlikte Karatay BİLSEM’de incelemelerde bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM)’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı makamında ziyaret ederek belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar ile projeler hakkında istişarelerde bulundu. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Başkan Hasan Kılca ile birlikte Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan BİLSEM’nde incelemelerde bulundu. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Ali Deresoy, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Başkan Hasan Kılca’ya eşlik etti.



“BİLSEM’de yetişen öğrenciler, gelecekte adından söz ettirecek”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’tan BİLSEM’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Leyla Şahin Usta, BİLSEM’i ilçeye kazandıran Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Dünyada güçlenmenin yolunun artık bilim ve teknolojiden geçtiğini ifade eden Leyla Şahin Usta, Karatay Belediyesi’nin söz konusu projeleriyle buna katkı sağladığının altını çizdi. Usta, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ‘Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak yol haritasını açıkladılar. Bu konuda da herkese önemli görevler düşüyor. Belediyelerimiz de bu konuda birbirinden güzel projelere imza atıyorlar. Bu bağlamda, etkin ve yetkin insan kaynağını yetiştirmede BİLSEM’ler önemli bir eğitim merkezi konumundadırlar. Karatay Belediyemizin yapımını tamamladığı BİLSEM sayesinde öğrencilerimiz, inşallah gelecekte adından söz ettirecek işler ortaya koyacaklar. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte ülkemiz, teknoloji ve bilimde bileği bükülmez bir güce erişecek” dedi.



“BİLSEM KARATAY’ın geleceği için büyük öneme sahip”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 6.5 milyon TL’ye mal olan Karatay BİLSEM’de gelecekte ülkemize ve milletimize önemli katkı sağlayacak nesiller yetişeceğine inandığını söyledi. Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik farklı eğitim programlarının uygulandığını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, bu bağlamda zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerini geliştiren BİLSEM Konya’ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Teknolojiyi ve bilimi tüketen değil üreten, vaktini daha değerli geçiren, anlamlı kılan bir neslin yetişmesi için Bilim Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin önemine değinen Hasan Kılca; eğitimin ve ülkenin geleceği alanında Karatay’a kazandırılan BİLSEM’in Karatay için son derece önemli bir merkez olduğunu aktardı.



“BİLSEM milli teknoloji hamlemize de bir hazinedir”

Türkiye’yi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu alanda rekabetçi bir konuma getirecek Milli Uzay Programı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Kılca, BİLSEM’in de bu konuda katkı yapacağını dile getirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Dünya, müthiş bir değişim ve dönüşümün içerisinde. Bu değişime ayak uyduran ülkeler, hep bir önde olacaklar. Ülke olarak bizler de her bakımdan iyi yetişmiş nesillere yol açmak durumundayız. Karatay Belediyesi olarak bunun farkındayız ve evlatlarımızın her türlü gelişmeden haberdar olmasını önemsiyoruz. Geleceğimizi bu günden inşa ediyoruz ve bu kapsamda BİLSEM Konyamıza kazandırdık. BİLSEM’li çocuklarımız, özel yeteneklerinin farkına vararak zeka ve liderlik alanlarında kendilerini geliştirip yetiştiriyorlar. BİLSEM sayesinde evlatlarımızın hem bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlanıyor hem de sahip oldukları kapasitelerini geliştirme imkanı buluyorlar. 6.5 milyon liraya mal olan BİLSEM’de Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim, Müzik, Edebiyat, Tarih, Resim, Güzel Sanatlar, Robotik Atölyeleri ile söz konusu alanların laboratuvarları, yabancı dil ve Felsefe dersliği, uzaktan eğitim stüdyosu, gözlem evi ile atölyesi, kütüphane ve okuma salonu, bay ve bayan mescidi, kafeterya ve konferans salonu bulunuyor. Alanlarında uzman eğitimcilerimiz ve evlatlarımızın gayretleriyle inanıyorum ki BİLSEM’den faydalanan çocuklarımızın ufku daha da açılıyor ve geleceklerine önemli bir ışık tutulmuş oluyor” diye konuştu.

