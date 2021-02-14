Selçuklu Belediyesi Umut Evi kanser hastalarına umut oluyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için ücretsiz hizmet veriyor.

Konya dışından kanser tedavisi için gelen hastaların barınma ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu Belediyesi Umut Evi hastalara moral oluyor. 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesis, Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları için ücretsiz hizmet veriyor. Umut Evi bünyesinde yiyecek, barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek de veriliyor. Hastalara barınma yardımının yanında servis imkanı da sağlanıyor. Tesiste kalan hastalar refakatçileri ile birlikte hastanelere ücretsiz servislerle giderek tedavi sürecinin ardından tekrar tesise getiriliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından verilen hizmeti kelimelerle ifade edemeyen Umut Evi sakinleri hizmetten dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Otel konforunda hizmet aldıklarını belirten Murat Altunkara, “Akşehir ilçesinden geliyorum. Hastalığımdan dolayı şu an Umut Evi’nde kalıyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun bizlere böyle bir imkan sunuyorlar. Maddiyat ile ölçülemeyecek kadar önemli bir hizmet bizim için bu nedenle Selçuklu Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hastalığım ciddi bir hastalık ancak burada kalmamız, belediyemizin bize bu tesis imkanını sağlaması moralimizi yükseltiyor. Bu imkanı sağladığı için belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hasta yakını Hatice Altunkara ise, “Böyle bir hizmet olduğunu bilmiyorduk. Çok memnunuz Allah Belediyemizden razı olsun. Çalışanlar çok güzel ilgileniyorlar. Çalışanından yöneticisine herkes çok ilgileniyor. Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.



“Hemşehrilerimiz burada otel konforunda hizmet alıyor”

Umut Evi’nin kanser hastaları için umut verdiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi Umut Evi kanser tedavisi gören ve uzak ilçelerden gelip şehir merkezinde kalacak yeri olmayan hastalarımız için umut oluyor. Tedavi gören kardeşlerimiz bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramasınlar diye bu hizmeti hemşehrilerimize sunduk. Buraya gelen kardeşlerimiz otel konforunda hizmet alarak servislerle hastaneye gidip tedavilerini gördükten sonra tekrar servisle buraya geliyorlar. 32 hastamızın refakatçileri ile birlikte burada kalmasını sağlayan tesisimiz barınmanın yanında hastalarımıza psikolojik olarak da hizmet veriyor. Burada kalan hemşehrilerimiz inşallah burada aldıkları desteğin morali ile sağlıklarına kavuşacaktır.” şeklinde konuştu.

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