Lokantalar kontrollü açılmak istiyor

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, işyerlerinin HES kodu ile kontrollü hizmet şartıyla açılmasına izin verilmesini isteyerek, atılacak adımları heyecanla beklediklerini söyledi.

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Karamercan, korona virüs salgını nedeniyle alınan karar doğrultusunda işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını, paket servis şeklinde hizmet verdiklerini hatırlattı. Virüsün tek kaynağıymış gibi gösterilerek kapatılan lokantaların sağlıklı yaşam için hizmet sunan mekanlar olduğunu ifade eden Karamercan, “Bedel ödeyeceksek hep beraber ödeyelim. 15 değil 30 gün komple kapanarak virüsün kökünü kazıyalım. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sönen ocaklarımızı yakmak istiyoruz. Sektörümüzün çökmesine izin verilmemeli. Eğer çökerse ayağa kalkması mümkün olmayacak” dedi.



"Kontrollü hizmet şartıyla açılsın"

Karamercan, lokantacı esnafı ve çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için kontrollü hizmet şartıyla işyerlerinin açılmasına izin verilmesini istedi. Karamercan şunları söyledi; “Ömrünü ‘afiyet olsun’a adamış biz lokantacı esnafı elbette müşterilerinin ve vatandaşların sağlığını her zaman ve her şartta ön planda tutmaktadır. Sektörümüze getirilen kısıtlamalar bizleri zor durumda bırakmıştır. Çok sayıda işletme sahibi ve çalışanın mağduriyetleri devam etmektedir. HES kodu ile kontrollü hizmet şartıyla gerekli tedbirlerin alınarak lokantaların açılmasına izin verilmelidir. Her bir masaya çapraz olarak iki kişi bile oturmaya razıyız. Hükümetimizin ve yetkililerin bu konuda en kısa sürede atacakları adımları heyecanla bekliyoruz.”

