Başkan Altay’tan PKK'nın şehit ettiği 13 sivil için baş sağlığı mesajı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Irak’ın Gara Bölgesi’nde bir mağarada terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Altay, mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem sınır içinde hem de sınır ötesinde ülkemizin bekası için operasyonlarına başarı ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe Kartal2 Harekatı’nda da ordumuz sınır ötesinde destan yazmış ve bölücü unsurları bir bir bertaraf etmiştir. Operasyonda ordumuzun başarısının haklı gururunu yaşarken, PKK’nın kalleş yüzünü bir kez daha görmüş olduk. PKK’lı hainler tarafından Irak’ın Gara Bölgesi’nde masum, silahsız 13 vatandaşımız bir mağarada şehit edildi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain, korkak ve kalleş PKK ile teröre ve teröristlere destek verenleri Allah kahretsin. Görevi başındaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun, Rabbim ordumuzu daima muzaffer eylesin. Tüm bu hainliklere rağmen ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadele etmeye devam edecek; birlik ve beraberliğini bozmadan lider ülke hedefine kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

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