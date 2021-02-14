Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortayı Denizlispor savunması uzaklaştırdı. Ardından topla buluşan Diomande’nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı alan Cikalleshi'nin vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
23. dakikada Sekidika’nın sağdan yaptığı ortaya Musa kafayı vurdu, top yandan dışarıya çıktı.
27. dakikada sağdan Milosevic’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diomande kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Cenk’in ellerinde kaldı.
35. dakikada Murawski’nin pasıyla Ahmed Yasin sağ çaprazdan ceza alanına girerek vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx
Konyaspor: Eray xx, Skubic x, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx, Sekidika xx, Milosevic xx, Musa xx, Miya xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Rahmanovic, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Cenk xx, Lopes x, Leismann xx, Mustafa xx, Sakıb xx, Hasan xx, Sagal xx, Murawski xx, Kubilay xx, Ahmed Yasin xx, Rodallega x
Yedekler: Pantilimon, Özer, Muhammet, Ben Mohamed, Diskerud, Eren, Bakalorz, Mesanovic, Dossevi, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kart: Lopes (Denizlispor)
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