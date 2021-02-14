Süper Lig: Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Milosevic’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada boş pozisyondaki Abdülkerim düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 10

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hasan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Leismann kafa vuruşunu yaptı ancak sekerek giden top kaleci Eray’da kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası önündeki Cikalleshi’ye pasını verdi. Cikalleshi’nin şutunda kaleci Cenk son anda topu ayaklarıyla kurtardı.

76. dakikada Mesanovic’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Sagal’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Shengelia sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girerek arka direkte olan Sekidika’ya pasını çıkardı. Sekidika müsait pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı. 20

87. dakikada Rodallega ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic x, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Diomande xx (Adil dk. 88 ?), Sekidika xx (Rahmanovic dk. 87 ?), Milosevic xxx (Daci dk. 88 ?), Musa xx (Oğuz Kağan dk. 70 x), Miya xxx (Shengelia dk. 76 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Erten, Bütüçi, Kravets, Barış, Eduok,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Denizlispor: Cenk x, Lopes x (Özer dk. 59 x), Leismann xxx, Mustafa xx, Sakıb x (Ben Mohamed dk. 89 ?), Hasan xx (Bakalorz dk. 73 x), Sagal xx, Murawski xx, Kubilay xx (Mesanovic dk. 73 x), Ahmed Yasin xx (Dossevi dk. 59 xx), Rodallega xx

Yedekler: Pantilimon, Muhammet, Diskerud, Eren, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Abdülkerim (dk. 52), Sekidika (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Lopes, Rodallega (Denizlispor), Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (Konyaspor)

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