Süper Lig: Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Milosevic’in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada boş pozisyondaki Abdülkerim düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 10
69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hasan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Leismann kafa vuruşunu yaptı ancak sekerek giden top kaleci Eray’da kaldı.
70. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası önündeki Cikalleshi’ye pasını verdi. Cikalleshi’nin şutunda kaleci Cenk son anda topu ayaklarıyla kurtardı.
76. dakikada Mesanovic’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Sagal’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Shengelia sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girerek arka direkte olan Sekidika’ya pasını çıkardı. Sekidika müsait pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı. 20
87. dakikada Rodallega ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx
Konyaspor: Eray xx, Skubic x, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Diomande xx (Adil dk. 88 ?), Sekidika xx (Rahmanovic dk. 87 ?), Milosevic xxx (Daci dk. 88 ?), Musa xx (Oğuz Kağan dk. 70 x), Miya xxx (Shengelia dk. 76 xx), Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Bütüçi, Kravets, Barış, Eduok,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Cenk x, Lopes x (Özer dk. 59 x), Leismann xxx, Mustafa xx, Sakıb x (Ben Mohamed dk. 89 ?), Hasan xx (Bakalorz dk. 73 x), Sagal xx, Murawski xx, Kubilay xx (Mesanovic dk. 73 x), Ahmed Yasin xx (Dossevi dk. 59 xx), Rodallega xx
Yedekler: Pantilimon, Muhammet, Diskerud, Eren, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Abdülkerim (dk. 52), Sekidika (dk. 80) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Lopes, Rodallega (Denizlispor), Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (Konyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.