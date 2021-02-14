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İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından


İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) Süper Lig'in 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlu Ersan Parlatan ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Mutlu, VAR hakemlerine tepki gösterdi. Mutlu, şunları söyledi: "Oyunun ilk 45 dakikasında istediğimizi sahaya yansıttık. Rakibe pozisyon vermeden oynadık. Bizim çok net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı Konyaspor daha iyi başladı. Duran toptan yediğimiz gol var. Bu pozisyonda Lopes'in iteklenmesi var. Hem Trabzonspor maçında, hem Antalyaspor maçında hem bu haftaki maçımızda  VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. Maçın hakemiyle alakalı hiç bir şey söylemiyorum. Çok çok iyi maç yönetti. Dördüncü hakem yine çok centilmen, uyarıları bile iyi niyetli yaptı. Maalesef VAR'daki hakemler Lopes'in iteklenmesini görmedi. Çağırsalar bana göre yüzde yüz faul, maçın hakeminin vermemesi mümkün değil. Maçın hakemi göremeyebilir. Çünkü önünde bir karambol vardı, kalabalık vardı. VAR'daki hakemlerimizin bunu görmemesi mümkün değil. Niye çağırmıyorlar?  Madem öyle VAR'daki hakemlerimiz bu görevi layıkıyla yerine getirmiyor,  VAR'ı Türkiye'den kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar."
PARLATAN: ÇOK MUTLUYUZ 
İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlu Ersan Parlatan da galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Perşembe günü Beşiktaş ile 120 dakikanın ardından penaltılara giden kupa maçını hatırlatan Partalan, oyuncuların fiziken yorgun olmalarına rağmen bunu bu maçta sahaya yansıtamadıklarını kaydetti. Teknik ekip olarak yeni takımın başına geldiklerini de hatırlatan Parlatan, kendi oyun anlayışlarını takıma anlatma fırsatları olmadıklarını ama önümüzdeki günlerde antrenmanlarda bunu anlatarak arzu ettikleri ofansif ve hedefe kilitlenen bir Konyaspor'un  oluşacağını sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hakan Mutlu'nun açıklamaları 
Ersan Parlatan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-02-14 16:28:15

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