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Ersan Parlatan: “Galibiyet özlemimiz vardı” Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Mühim olan bundan sonrasını rayına oturtmak"

İHA

Ersan Parlatan: “Galibiyet özlemimiz vardı” Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Mühim olan bundan sonrasını rayına oturtmak"

Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'u 20 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Sorumlu Ersan Parlatan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyet özlemini giderdiklerini ifade ederek "Önemli olan bundan sonrasını rayına oturtmak" dedi.
Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 25. haftasında 20 kazandıkları Denizlispor maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Çok mutlu olduklarını ifade eden Ersan Parlatan, "Gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik bugün. Burada tabii ki önce oyuncularımızı kutlamamız lazım. Sonuçta 120 dakika, hatta penaltıları da sayarsak yorucu bir kupa maçı oynandı perşembe günü. Bunun hem fiziksel hem mental yorgunluğu oyuncuların üstünde muhakkak olmuştur ama oyuncularımız bunu gerçekten çok iyi telafi etti ve hiçbir şekilde sahaya yansıtmadıklarını düşünüyoruz" dedi.

"Galibiyet özlemimiz vardı"
İlk devrede ofansif anlamda istedikleri oyunu sergileyemediklerini anlatan Ersan Parlatan, şunları kaydetti:
"Burada dediğim etkenler muhakkak baş göstermişti. Sonuçta olumsuz bir periyot vardı bu maç öncesi. İkinci devre ufak bir değişiklikle ofansif anlamda hocamızın ve ekibin verdiği kararla hem ofansif anlamda daha domine eden ve topa sahip olan bir Konyaspor vardı. Bunu ufak dokunuşlarla soyunma odasında hocamız oyuncularımıza iletti. Oyuncular da bunu sahada yansıtarak gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Galibiyet adına bir özlem vardı. Tabii ki bu maçla bitmiyor, lig de bitmedi. Sonuçta mühim olan bundan sonrasını rayına oturtmak. Sonuçta biz de takımla yoğun maç trafiğinden dolayı fazla çalışamadık. En azından bu hafta içerisinde istediğimiz oyun anlayışını, oynatmak istediğimiz futbolu takımımıza sahada ve idmanda uygulayarak, göstererek ve birlikte çalışarak umut ediyoruz ki en kısa zamanda özlediğimiz ofansif ve pozitif futbol oynayan aynı zamanda da sonuç elde etmek isteyen ve hedefe giden Konyaspor'u görürüz.”

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