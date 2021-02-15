Konya’da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

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Konya’da sosyal medyadan terör propagandası yapar nitelikte paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 hedefe yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma devam ediyor.

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