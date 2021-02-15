Konya'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA´da da bu sabah köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul öğrencileri maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullarına giriş yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı´nın 15 Şubat´ta yüz yüze eğitimin köy okullarında başlayacağını duyurmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Konya´da da köy okulları eğitime hazır hale getirildi. Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi´nde bulunan Tatköy İlkokulu öğrencileri sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Maske takarak okula gelen ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okullarına girdi. Tatköy İlkokulu 4´üncü sınıf öğrencisi Hatice Nur Selek, "Çok mutluyum, iyi ki okullar açıldı. Derslerime de çalışmak istiyorum" dedi.
5´inci sınıf öğrencisi Hanife zengin ise, "Çok mutluyum, iyi ki okullar açıldı. Ben arkadaşlarımı çok özlemiştim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ
2021-02-15 10:50:54
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