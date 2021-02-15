Kompen 2020'de üretim hedeflerini aştı Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir: "2020 üretim hedeflerimizi aştık, 2021 yılında da büyümeye devam edeceğiz"

Bera Holding’e ait Kompen A.Ş’nin 2020 yılını büyüyerek kapattığını ifade eden Genel Müdür Erdal Küçükşehir, 2021 yılında da yapılacak yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kompen 2020 değerlendirme toplantısı fabrika toplantı salonunda gerçekleşti. Birim müdür ve şeflerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda 2020 yılı üretim rakamları ve 2021 hedefleri ile gerçekleşen ve devam eden yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, pandemi sürecine rağmen 2020 yılında hedeflenen üretimin üzerine çıkarak 23 bin tonu aştıklarını belirterek önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlarla yeni ürünlerin de tüketici ile buluşacağını söyledi.



İhracatın satıştaki payı yüzde 50’yi aştı

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren pandemiye rağmen satış rakamlarında önemli bir revizyona gidilmediğini belirten Küçükşehir, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarına da hız verdiklerini ifade etti. İhracatta yeni pazar arayışlarının sonuçlarını almaya başladıklarını da söyleyen Küçükşehir, ihracatın cirodaki payının yüzde 50'yi aştığını ifade ederek yeni bir ihraç markası için üretme çalışmalarının son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi. Kompen ihraç yaptığı ülke sayısını Nijer’in de katılmasıyla 36 ülkeye çıkardı.



Yeni stok ve yükleme alanı yapılıyor

Üretimin artması ile birlikte 5 bin metrekare kapalı stok ve yükleme alanı yapılmasını kararlaştırdıklarını da ifade eden Erdal Küçükşehir, mesleki, işçi sağılığı ve güvenliği ile kişisel eğitim faaliyetlerini de sürdüreceklerini açıkladı. Teknoloji, birikim ve iş gücü olarak dünyada söz sahibi olan Türkiye PVC sektöründe 25 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatan Küçükşehir, 2020 yılında MartHaziran döneminde yaşanan durgunluğun dışında sektörün oldukça verimli bir yılı geride bıraktığını belirterek, 2021 yılında yapacakları yenilikler ile büyümeyi hedeflediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında çözüm önerileri uygulamaya konulan personele de ödülleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.