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Bakan Kurum: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek (2)

DHA

Bakan Kurum: Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek (2)


BAKAN KURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ MİKTARINI EN YÜKSEK NOKTAYA ÇEKTİK 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve beraberindeki AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı kongresinin ardından Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşüme değinerek, evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecekler için kredi miktarını en yüksek noktaya çektiklerini kaydetti. Kurum, şunları söyledi:
''Kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek her adımı kararlılıkla atıyoruz. Bu anlamda, yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımız için kredi miktarlarını olabilecek en yüksek noktaya çektik. Evlerini dönüştürecek vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye yükselttik. Toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkardık. Yine 'ben evimi yeniden yapmak yerine güçlendirme yapacağım' diyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Son yaptığımız KDV indiriminden sonra, attığımız bu yeni adımla inşallah, ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız. ''
Riskli yapı kalmayana kadar her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, ''Hep söylediğimiz gibi; bu ülkede tek bir riskli yapı kalmayana, bütün vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturana kadar gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Dönüşümün en önemli ayaklarından biri de hiç şüphesiz, ülkemizin dört bir yanında şehrin içinde kalmış, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayamayan eski sanayi sitelerinin yeni yerlerine taşınmasıdır. Bu amaçla da; 'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün; Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri´de eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanımızda daha çalışmalarımız devam ediyor.'' diye konuştu. 
Bakan Kurum, Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin, TOKİ Başkanlığı'nda 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkandan oluşacağını içerisinde oteliyle, lokantasıyla, kuaförüyle, marketiyle, kafeleriyle 134 ticari  alanın bulunacağını söyledi. Konuşmaların ardından yeni sanayi sitesinin temeli atıldı.  
 DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ -Adem YILDIZ
2021-02-15 20:10:02

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