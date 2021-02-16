Konyaspor'da, Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı



Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig´de 25'inci haftayı 2-0´lık Yukatel Denizlispor galibiyeti ile kapatan İttifak Holding Konyaspor, 26'ncı haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen yeşil-beyazlı oyuncuların yanı sıra Ümit Milli Takımı İstanbul Riva´da yapılan hazırlık kampının aday kadrosuna katılan Konyaspor kalecisi Ozan Can Oruç yer almadı.

Denizlispor maçında forma giyen yeşil-beyazlı oyuncularda, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman, topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-02-16 11:21:36



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