Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yağ yüklü tanker, taklalar atıp, ters döndü. Tank bölümü ayrılan aracın hurdaya dönen taşıyıcı kısmındaki sürücü Abdurrahman Gökçen yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında KonyaAdana yolu Kesmez mevkisinde meydana geldi. Abdurrahman Gökçen yönetimindeki 42 AHB 833 plakalı yağ yüklü tanker, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, taklalar attı. Tank ve taşıyıcı kısmı ayrılan aracın parçaları, yol kenarına sürüklendi. Taşıyıcı kısmı hurdaya dönen araçtaki sürücü Gökçen, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçen, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-02-16 11:51:24



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