Seydişehir'de kar kalınlığı, 20 santim oldu



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı. Görüş uzaklığının zaman zaman sıfıra düştüğü KonyaAntalya yolunda ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

Seydişehir'de gece saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı, 20 santimetreye çıktı. KonyaAntalya yolunda ise fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler için görüş uzaklığı zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Polis ekiplerince yolda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Seydişehir Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-02-16 12:08:57



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