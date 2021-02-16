Konya’da tanker devrildi, sürücü yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 42 AHB 833 plakalı nebati yağ yüklü tanker karayolundaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tanker sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.