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İşçinin ölümüne sebep olan yağ varilinin patlama anı kameraya yansıdı Konya'da bir kişinin açmak istediği varilin patlama anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti

İHA

İşçinin ölümüne sebep olan yağ varilinin patlama anı kameraya yansıdı Konya'da bir kişinin açmak istediği varilin patlama anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti

Konya’da mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde boş yağ varilini açmak isterken meydana gelen patlamada yaralanan ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden işçinin, çalıştığı sırada yaşanan patlamayı güvenlik kamerası kaydetti.
Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü ve soba imalatı yapan iş yerinde çalışan Murat Arı (47), boş yağ varilini keserek açmak istediği sırada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Arı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Arı’nın cenazesi dün ikindi namazının ardından defnedildi.
Dükkan komşusu Mehmet Şahiner, 34 yıldır kendisini tanıdığını ifade ederek, “Kendisi komşumuz olur, ben de burada esnafım. Dün 10.30 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Ben dükkandaydım, fırladım geldim karşıya. Gidip baktığımda zaten çok büyük bir toz duman vardı, yaralanmış olarak yerde yatıyordu. Varili oksijenle keserken hava yapmış patlamış. Yerde yatıyordu oradaki arkadaşlarla beraber ambulansa haber verdik" dedi.

Patlama anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, Murat Arı’nın iş yerindeki patlamada yaralanması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerindeki çalışanların işini yaptığı sırada Murat Arı’nın yağ varilini açmaya çalışması ve patlamanın meydana gelmesi yer alıyor. Patlamanın varilde meydana gelen sıkışma sonucu yaşandığı iddia ediliyor.

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