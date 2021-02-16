Kulu'da kar yağışı etkili oldu

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Konya’nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Kulu’da etkisini gösteren kar yağışı ilçe merkezinde 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 3540 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

Karayolları ekipleri tarafından gece boyu sürekli yağan karın etkili olması sonrasında AnkaraKonya karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılarak yolun trafiğe açık olmasının sağlandığı belirtildi.

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