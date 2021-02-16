Hüyük'ten İdlib'e briket ev desteği

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşayanlar için başlatılan "briket ev" yardım kampanyasına Hüyük İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol da destek verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ve İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen kampanya ilgi görüyor. İlçe Müftülüğü, kolluk kuvvetleri ve ilçede bulunan kamu kurumlarında çalışanların da yardımlarıyla katıldığı kampanyaya İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol da destek verdi. İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz kampanyaya destek veren Kaymakam Demirkol'un bağış makbuzunu teslim ederken, kendisine ve yardım için seferber olan ilçe halkına teşekkür etti.

Yardım kampanyası kapsamında bugüne kadar ilçe genelinde 60 bin lira para toplandığı, bu yardımların kampanya sonunda Suriye'nin İdlib bölgesinde zorlu kış koşullarında sıcak bir yuva arayışı içerisinde olanlar için briket evlerin inşa edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

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