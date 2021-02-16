Karatay Belediyesi 7/24 kar mesaisinde

Konya’da kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen Karatay Belediyesi ekipleri, 175 personel ve 70 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise yabani ve sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için şehrin çeşitli noktalarındaki besleme istasyonlarına düzenli olarak yem bırakıyor.

Kar yağışının ilk saatlerinden itibaren koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başlayan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Karatay Belediyesi; solüsyon, tuzlama ve kaldırım temizleme ekipleri ile yoğun kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbiri de aldı. Bu kapsamda merkez cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmaları tüm ilçeye yayılarak sürdürülüyor. Kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmayı da beraberinde getirmesi neticesinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için Karatay Belediyesi, tuzlama çalışmalarının yanı sıra kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere müdahale ediyor.

Karatay’da kar yağışı ile ilgili bütün çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak bütün mahallelerde de vatandaşların mağdur olmaması için aynı hassasiyeti gösterdiklerini vurguladı.



“Hemşehrilerimiz sadece karın güzelliğini görsünler diye teyakkuzdayız”

Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimiz kardan mağdur olmasın, sadece kar yağışının güzelliğini görsün diye oluşturduğumuz ekiplerimizle Karataylı’nın hizmetindeyiz. Bizler kar yağışına karşı gerekli tüm önlemlerimizi almıştık. 35 kamyon, 4 adet kar küreme ve tuz serme aracı, 5 adet kar küreme aracı, 2 adet solüsyon aracı, 10 greyder, 8 Loder, 6 Beko Loder, 5 mini Loder olmak üzere toplamda 70 aracımız ve 175 personelimizle ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerimizde yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar cadde ve sokaklarımızda kapalı bir yer yok. Bir taraftan tuzlama çalışmaları bir taraftan da kar küreme çalışmalarımız sürüyor. Karatay’da aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan vatandaşlarımıza sadece beyaz örtünün tadını çıkarabilecekleri hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan ilçede kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için ilçenin farklı noktalarına yem bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Karatay’daki 19 adet köpek, 10 adet kedi besleme istasyonu ve 200 adet kuş evine mama ve yem bıraktı. Yıllık 40 ton köpek maması, 4 ton kedi maması dağıtan ekipler, soğuk ve karlı havalarda ise kuşlar için kuş besleme odaklarına buğday bırakarak kuşların yaşam mücadelelerine destek veriyor. Bu arada sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle daha fazla duyarlı olmaları da son derece önem taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.