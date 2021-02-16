Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (25) idaresindeki 63 ACG 657 plakalı otomobil, yolun karlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisine sıkışan otomobil sürücüsü bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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