Konya'da bir mahalledeki mutasyonlu virüs karantinası uzatıldı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA´nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesinde mutasyonlu virüs nedeniyle başlatılan karantina bir hafta daha uzatıldı.

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi´nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için geçen hafta mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini bir hafta daha uzattı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-02-16 20:37:52



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