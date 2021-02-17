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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde

İHA

Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 ilçede bin 586 personel ve 296 araçla 24 saat yolları açık tutmak için çaba harcıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve vatandaşların rahat bir kış geçirmesi adına 31 ilçede 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uzun süredir beklenen kar yağışının tüm Türkiye ile birlikte Konya’da da etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Konya genelinde teyakkuz haline geçtiğini belirtti. Yoğun kar yağışına ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olduklarının altını çizen Başkan Altay, “Hasretle beklediğimiz kar bereketiyle geldi hamdolsun. Ancak kar ve buzlanmadan hayatın olumsuz etkilenmemesi için de tedbirlerimizi aldık. 31 ilçemizde bin 586 personel ve 296 araçla yolları açık tutma gayreti içindeyiz. Şehir merkezi ve 28 ilçedeki sorumluluk alanlarımızda nöbetçi ekiplerimiz 24 saat hizmet veriyor” dedi.
Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanmaya karşı trafikte mağdur olunmaması için Konyalılardan kar lastiği takmalarını, araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını da isteyen Başkan Altay, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 numaralı hattan ulaşabileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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