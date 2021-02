Başkan Kılca: “Projemiz milli teknoloji hamlemize de katkı sağlayacaktır”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında eğitime dönük yatırımlar ve hayata geçirdiği birbirinden önemli projelerle gelecek nesillerin yetişmesine büyük katkı yapmaya devam ediyor.

Karatay’daki eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, öğrencilerin eğitim süreçlerini çağımıza uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek için birbirinden güzel projelerle öğrencilere destek veren Karatay Belediyesi geçtiğimiz haftalarda lise öğrencilerine yönelik başlattığı Bilim ve Teknik Dergisi Projesini genişleterek ortaokul öğrencilerine de TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi gönderecek. Öğrencilerin TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisini alabilmeleri için 1519 Şubat tarihleri arasında bilimcocuk.karatay.bel.tr adresinden kaydını oluşturması gerekiyor. Projeye Karatay’daki tüm ortaokullarda eğitim gören öğrenciler ve Karatay’da ikamet eden ancak başka bir ilçede eğitim gören öğrenciler de katılabilecek.

Gönderecekleri dergiler ile öğrencilerde bilim ve teknoloji kültürü oluşturmanın yanı sıra bilim okuryazarlığı düzeyini artırmak, çocukları bilimle tanıştırmak ve bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; projeyle gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunacaklarını belirtti. Karatay’ın akademik eğitim kalitesine destek olduklarını aktaran Hasan Kılca, eğitime yaptıkları her yatırımın Konya’nın geleceğine yapılmış yatırım olduğunu ifade ederek; bilim dergilerinin eğitimin ve ülkenin geleceği anlamında son derece önemli bir eğitim hizmeti olduğunu belirtti. Başkan Kılca içerik olarak önemli bilgilerin yer aldığı dergiler sayesinde bilim ve teknoloji kültürü meraklısı öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin de artacağına vurgu yaptı.



“Ülkemize faydalı hizmetler gerçekleştirmek istiyoruz”

Karatay Belediyesi olarak bilimin toplumun her kademesine ulaşması ve gündelik hayatta yer edinmesi için hayata geçirilen proje ve yatırımlarla Milli Teknoloji Hamlesine de katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi:

“İlçemiz genelindeki tüm lise öğrencilerimize her ay göndereceğimiz dergilerimizle gelecekte bilim insanı olma yönünde bir yönlendirme yapmayı arzulamıştık. Bu projemiz çok talep gördü. Biz de Karatay Belediyesi olarak bilim dergimizi ortaokul öğrencilerimize de göndermeye karar verdik. Bu projemiz aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlemize de katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK işbirliği ile ilçemizdeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselere kurduğumuz Popüler Bilim Yayınları Kitaplığımızla, bilim dergilerimizle ve daha birçok hizmetimizle biz öğrencilerimize 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları için proje bazında ve tüm alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu adım bundan sonra gelecek olan büyük adımların başlangıcı olarak görülmelidir. Öğrencilerimizle beraber daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı hizmetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

