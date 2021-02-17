Konya'da 10 ilçede eğitime ara verildi



KONYA,(DHA)KONYA'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde eğitim, uzaktan eğitim sistemiyle devam edilecek.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Hadim, Doğanhisar, Halkapınar, Emirgazi, Karapınar'da yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün; Taşkent, Derbent ve Seydişehir'de de 2 gün ara verildi. Bu nedenle de eğitim, uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2021-02-17 22:42:16



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